NBA Live 18: Demo für PS4 und Xbox One steht bereit; Trackliste des Soundtracks - 4Players.de

2 Chainz, "4 AM" feat. Travis Scott

Aminé, "Heebiejeebies" feat. Kehlani

Ayo & Teo, "Rolex"

Dave East, "Paper Chasin" feat. A$AP Ferg

Ezri, "1/1"

Gorillaz, "Let Me Out" feat. Pusha T and Mavis Staples

Joey Bad4$$, "Ring The Alarm" feat. Kirk Knight, Nyck Caution & Meechy Darko of Flatbush Zombies

Kamaiyah, "How Does It Feel"

Kap G, "Rings"

Kendrick Lamar, "DNA."

Khary, "Find Me"

Kid Cudi, "Surfin’" feat. Pharrell Williams

Kyle, "Want Me Bad" feat. Cousin Stizz

Lil Uzi Vert, "XO TOUR Llif3"

MGK, "Trap Paris" feat. Quavo & Ty Dolla $ign

Mura Masa, "All Around The World" feat. Desiigner

Nas x J Dilla, "The Season"

NAV, "NAV"

Nick Grant, "Get Up" feat. WatchtheDuck

Playboi Carti, "wokeuplikethis*" feat. Lil Uzi Vert

PnB Rock, "Stand Back" feat. A Boogie Wit Da Hoodie

Rapsody, "OooWee" feat. Anderson .Paak

Rick Ross, "Summer Seventeen"

Russ, "I'm Here"

Stefflon Don, "Real Ting"

THEY., "U-RITE"

Tunji Ige, "Pounds"

Year Of The Ox, "Jet Lag"

Yellow Claw, "City On Lockdown" (Instrumental Mix)

EA Sports hat die Demo von NBA Live 18 für PlayStation 4 ( PSN ) und Xbox One ( Xbox Live ) veröffentlicht. Die Probierversion des Basketballspiels wird folgendermaßen vorgestellt: "Folge niemandem, sei The One in der NBA LIVE 18-Demo. THE ONE ist ein brandneues dynamisches Karriereerlebnis, in dem sich alles um deinen Spieler, deine Entscheidungen und dein Vermächtnis dreht. Schaffe eine einzigartige Spieleridentität und meistere deine gewählte Rolle auf dem Spielfeld mit Signature-Fähigkeiten und Merkmalen, die nur du einsetzen kannst. Werde in The League der beste Basketballer auf dem Parkett und sorge auf den Story-Courts in The Streets für Furore. Meistere die Herausforderungen von LIVE Event-Inhalten an der Seite anderer Spieler oder tritt gegen diese an. Beherrsche das Spielfeld mit einem innovativen One-on-One-Gameplay, das dir ein ganzes Arsenal neuer Moves für jede Position sowie eine einzigartige Kontrolle gewährt. Deine Karriere endet hier nicht. Setze deine Reise fort und übernimm die Fortschritte deines Charakters in NBA LIVE 18."Demo-Übersicht (laut Hersteller):Darüber hinaus wurde die Trackliste des Soundtracks benannt:Letztes aktuelles Video: The WNBA Joins NBA LIVE 18