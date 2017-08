Letztes aktuelles Video: Cover-Enthuellung



EA hat einen kurzen Teaser zum Cover-Spieler des kommenden Basketball-Spiels NBA Live 18 veröffentlicht, das am 15. September für Xbox One und PS4 erscheinen soll. Das Video zeigt den Titelstar James Harden der als guard bei den Houston Rockets spielt.NBA Live 18 hat als als erster Ableger der Reihe einen Karrieremodus namens "The One", der dem Spieler ermöglicht einen eigenen Sportler zu erstellen und ihn durch seine Karriere in der Liga und auf der Straße zu führen.Seit dem 11. August kann eine Demo des Titels auf der PS4 angespielt werden.