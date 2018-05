Milanoir: Geschichte über Gier, Verrat und Rache in Pixeloptik erscheint Ende Mai - 4Players.de

Good Shepherd Entertainment und Italo Games werden Milanoir am 31. Mai 2018 auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlichen. Milanoir ist eine Geschichte über Gier, Verrat und Rache in Pixeloptik mit 70er-Jahre-Soundtrack. Als Inspirationsquellen nennen die Entwickler Filme wie Caliber 9 oder Almost Human.Spieler schleichen, würgen und schießen sich durch die gewalttätige und kriminelle Unterwelt von Mailand - auf der Jagd nach dem Mann, der sie reingelegt hat. Die Kampagne kann allein oder mit einem Mitspieler im lokalen Zwei-Spieler-Koop-Modus gespielt werden. Der Publisher erklärt weiter: "Diese Funktion wurde im Hinblick auf die einzigartigen Fähigkeiten der Nintendo Switch entwickelt, da sie es zwei Spielern ermöglicht, ihre gesamte actiongeladene Kampagne im Koop-Modus auf einer Konsole zu erleben - wobei jeder Spieler einfach einen Joy Con Controller verwendet. Das Spiel verfügt auch über einen schnell zugänglichen Arenamodus, der die todesmutigen Talente auf die Probe stellt".Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer