Milanoir: Actionreiche Hommage an Italo-Krimis der 70er-Jahre ab sofort erhältlich - 4Players.de

Beim Preis hat man einen Betrag von 10,79 Euro auf allen Plattformen angesetzt. Bei Steam wird in der ersten Woche nach Veröffentlichung ein Rabatt von zehn Prozent gewährt. Dort findet man außerdem auch die exklusive Special Editon, die neben dem Spiel auch den Soundtrack als Download beinhaltet und zum Preis von 12,29 Euro angeboten wird.Letztes aktuelles Video: Cinematic Launch Trailer

Milanoir von Entwickler Italo Games ist ab sofort für PC (Steam), PS4 und Switch erhältlich. Die Fassung für Xbox One soll nach Angaben des Publishers Good Shepherd Entertainment kurze Zeit später am 8. Juni folgen. Das Actionspiel mit Pixeloptik versteht sich als Hommage an die italienischen Kult-Krimis aus den Siebzigern. Filme wie Caliber 9 und Almost Human werden als Inspirationsquellen für den blutigen Trip genannt.In der Pressemitteilung heißt es:"Als Spieler schleicht und schießt man sich durch den gewalttätigen und kriminellen Untergrund von Mailand - auf der Jagd nach dem Mann, der einen reingelegt hat. Brutale Schießereien, Schlägereien und spektakuläre Verfolgungsjagden stehen dabei im Mittelpunkt - während man jeden ausschaltet, der sich einem widersetzt."Dabei kann man es entweder alleine oder zu zweit im lokalen Koop-Modus mit den bösen Buben aufnehmen. Switch-Nutzer können die gesamte Kampagne in Koop auf einem System sogar mit jedem Spieler über einen Joy Con-Controller spielen.