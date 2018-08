Blacksad: Under the Skin: Erste Spielszenen aus dem Krimi-Adventure veröffentlicht - 4Players.de

Microïds und die Pundulo Studios ( Runaway Yesterday Origins ) haben anlässlich der gamescom 2018 in Köln einen ersten Teaser-Trailer (siehe unten) zur Roman-Versoftung Blacksad: Under the Skin veröffentlicht. Das in den 1950er Jahren spielende Detektiv-Abenteuer soll 2019 für PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.Nachdem ein Boxclub-Besitzer tot aufgefunden wurde und sein Starathlet von der Bildfläche verschwindet, muss sich Detektiv John Blacksad durch einen Sumpf der Korruption wühlen. Dank großer Entscheidungsfreiheit soll der Spieler selbst bestimmen können, welche Facette von Blacksads vielschichtiger Persönlichkeit sich entfaltet, so Game-Designer Josué Monchan.