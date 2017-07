Wolfenstein 2: The New Colossus: Die Etablierung eines faschistoiden Systems mit Liesel als TV-Serie im Spiel - 4Players.de

Um die Welt von Wolfenstein 2: The New Colossus lebendiger zu gestalten, produziert Bethesda Softworks in Zusammenarbeit mit MachineGames eine Reihe von Videos, wie sie als Teil des Fernsehprogramms in Amerika unter Kontrolle des (nationalsozialistischen) Regimes zu finden wären. Diese sind bekannten Fernsehserien der 50er- und 60er-Jahre nachempfunden und werden in Ausschnitten hier und da im Spiel selbst gezeigt.Zu diesen Fernsehserien gehört auch Liesel - eine Serie über den feuerspuckenden Riesen-Roboterhund. "Liesel erzählt die Geschichte einer Panzerhündin und ihrer menschlichen Begleiterin Peggy. Gemeinsam erleben sie allerlei Abenteuer in einer landwirtschaftlich geprägten Gegend in Amerika, die sich nach Jahren der Unterdrückung durch kapitalistische Schmutzfinken im Wiederaufbau befindet. Ist jemand in einem brennenden Haus eingeschlossen oder wurde von einem entflohenen Häftling entführt? Kein Problem, denn Peggy weiß, dass Liesel ihre Hundepfeife hören und im Nu zu Hilfe eilen wird. Peggy und Liesel sind nicht nur beste Freundinnen, sondern auch unserem Land und unserem geliebten Kanzler - möge er ewig regieren! - treu ergeben", schreiben die Entwickler."Das Regime will seine Regeln und Wertvorstellungen dem amerikanischen Volk näherbringen, also fahren sie die Unterdrückung langsam hoch, bis es zu spät für irgendeine Art von Widerstand ist", erklärt Creative Director Jens Matthies. "Das Regime geht hier Schritt für Schritt vor. Amerika ist formell betrachtet bereits Teil des Regimes. Nun muss noch die Kultur angepasst werden. Englisch wird abgeschafft und alle amerikanischen Symbole werden untergraben. Ziel des Ganzen ist, das freie Amerika zu denunzieren und die Ideologie und Kultur des Regimes zu glorifizieren."Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das Spiel wurde auf der E3 2017 angekündigt.Letztes aktuelles Video: Liesel