Wolfenstein 2: The New Colossus: Quizshow 'German ... or Else' im Trailer - 4Players.de

Um die Welt von Wolfenstein 2: The New Colossus lebendiger zu gestalten, produziert Bethesda Softworks in Zusammenarbeit mit MachineGames eine Reihe von Videos, wie sie als Teil des Fernsehprogramms in Amerika unter Kontrolle des (nationalsozialistischen) Regimes zu finden wären. Diese sind bekannten Fernsehserien der 50er- und 60er-Jahre nachempfunden und werden in Ausschnitten hier und da im Spiel selbst gezeigt.Diesmal geht es um die Quizshow 'German ... or Else'. Der Publisher schreibt dazu: "Eine TV-Spielshow, die teils Propaganda und teils Vorbereitung auf den Großen Tag des Wechsels ist. An diesem wird die englische Sprache ein für alle Mal von der Erde verschwinden. Seht euch jetzt eine Episode German … or Else! an und erlebt, wie das Leben unter der Tyrannei des Regimes in Wolfenstein 2: The New Colossus wirklich ist."Letztes aktuelles Video: German or Else