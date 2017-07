Im folgenden Video zum Shooter Wolfenstein 2: The New Colossus zeigt Bethesda Eindrücke von Papa Joe's Diner, in dem Protagonist Blaskowicz auf den Regime-Kommandant trifft, der am liebsten Erdbeermilch konsumiert. Wolfenstein 2 wird am 27. Oktober für PS4, PC und Xbox One erscheint.Letztes aktuelles Video: Erdbeermilch