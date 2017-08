Wolfenstein 2: The New Colossus: Höherer Wiederspielwert durch erneute Level-Besuche nach dem Story-Abschluss - 4Players.de

In Wolfenstein 2: The New Colossus versuchen die Entwickler (Machine Games) den Wiederspielwert im Vergleich zu den Vorgängern zu erhöhen. So soll man nach dem Abschluss der Hauptgeschichte den abgeschlossenen Levels erneut einen Besuch abstatten können. Tommy Tordsson Björk (Lead Narrative Writer) erklärte das sogenannte "Districts-Feature" gegenüber Gamereactor folgendermaßen: "... ihr könnt in Bereiche zurückkehren, in denen ihr vorher schon einmal wart und werdet dort Veränderungen vorfinden. Zum Beispiel kann sich die Tageszeit oder die Umgebung verändert haben, aber wenn ihr zurückkehrt, könnt ihr übersehene Gegenstände finden und neuen Feinden begegnen und solche Sachen. Es wird definitiv einen großen Wiederspielwert nach dem Abschluss des Spiels geben."Wolfenstein 2: The New Colossus wird am 27. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Ein Mehrspieler-Modus ist nicht vorgesehen. Ein Season Pass mit Geschichten von anderen Charakteren wurde bereits angekündigt . Darüber hinaus hat Publisher Bethesda das folgende Video mit Entwicklerkommentaren aus dem Auftakt veröffentlicht, in dem sich B.J. Blazkowicz im Rollstuhl gegen die Regime-Soldaten zur Wehr setzt.Letztes aktuelles Video: Aufhören ist nicht