Wolfenstein 2: The New Colossus: Eine Episode der TV-Serie "Vertrau deinem Bruder" - 4Players.de

Um die Welt von Wolfenstein 2: The New Colossus lebendiger zu gestalten, produziert Bethesda Softworks in Zusammenarbeit mit MachineGames eine Reihe von Videos, wie sie als Teil des Fernsehprogramms in Amerika unter Kontrolle des (nationalsozialistischen) Regimes zu finden wären. Diese sind bekannten Fernsehserien der 50er- und 60er-Jahre nachempfunden und werden in Ausschnitten hier und da im Spiel selbst gezeigt.Diesmal ist eine Episode von "Vertrau deinem Bruder" zu sehen. Der Publisher schreibt dazu: "'Aber ich werde dich dennoch melden müssen!' Manchmal ist das Leben nicht einfach, wenn man Ronnie heißt und andauernd dabei erwischt wird, wie man dem Reiz des Ungesetzlichen erliegt - in Vertrau deinem Bruder, einer fröhlichen Lustspielserie für die ganze Familie. Kommen Sie aus dem Kichern nicht mehr heraus, wenn der gefräßige Ronnie sich einen Schokoladenriegel nach dem anderen reinstopft. Lachen Sie, bis der Gürtel platzt, wenn Ronnie zu verwerflicher Musik tanzt, die ihn in eine Abwärtsspirale aus Drogen, Verbrechen und politischem Abweichlertum zu schicken droht. Doch wenn Ronnie strauchelt, ist sein großer Bruder Dale stets zur Stelle, um ihn aufzufangen - und den Behörden zu melden! Selbst unser geliebter Kanzler ist ein glühender Verehrer dieser Serie, die man sich daher nicht entgehen lassen sollte. Wir wünschen viel Spaß! Vertrau deinem Bruder wird vor Publikum im Studio aufgezeichnet."