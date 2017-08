Wolfenstein 2: The New Colossus: Neue Video-Eindrücke zur Hintergrundgeschichte von B.J. - 4Players.de

Im Video "Einigkeit macht stark" zum Shooter Wolfenstein 2: The New Colossus zeigt Bethesda weitere Hintergründe zu B.J. Blazkowicz' Geschichte: "B.J. Blazkowicz meldet sich mit Wolfenstein II: The New Colossus zurück - und er hat ein paar neue Freunde mitgebracht. Schließlich braucht unser Held jede Hilfe, um die bösen Besatzer seines Heimatlands zu bezwingen. Aber nicht so schnell. B.J., der seinen Einsatz in Übersee fast nicht überlebt hätte, kehrt schwer angeschlagen nach Amerika zurück. Doch ihm steht der Wiesenau-Kreis zur Seite, jene Widerstandsbewegung, der sich B.J. im Vorgängerspiel angeschlossen hat. General Totenkopf ist besiegt und nun muss B.J. eine neue Widerstandsgruppe in den Vereinigten Staaten aufbauen, um seine Heimat vom Joch des Regimes zu befreien."Letztes aktuelles Video: Einigkeit macht Stark