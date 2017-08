Wolfenstein 2: The New Colossus: Holterdiepolter! Trailer zur Superhelden-Serie "Blitzmensch" - 4Players.de

Um die Welt von Wolfenstein 2: The New Colossus lebendiger zu gestalten, produziert Bethesda Softworks in Zusammenarbeit mit MachineGames eine Reihe von Videos, wie sie als Teil des Fernsehprogramms in Amerika unter Kontrolle des (nationalsozialistischen) Regimes zu finden wären. Diese sind bekannten Fernsehserien der 50er- und 60er-Jahre nachempfunden und werden in Ausschnitten hier und da im Spiel selbst gezeigt.Diesmal geht es um die Superhelden-Serie "Blitzmensch", die klar an die Batman-TV-Serie (1966 bis 1968) angelehnt ist: "Holterdiepolter! Es ist offiziell – Blitzmensch ist der Hammer! General Engels Lieblingsfernsehsendung wird von Jahr zu Jahr besser! Päng! Blitzmensch und seine Partnerin Fräulein Fox verteidigen die Welt gegen Kapitalismus, Kommunismus und Abweichler in dieser faszinierenden Serie, die immer wieder unsere Überlegenheit preist. Ach, nee! Wer wird diese Woche der Schurke sein? Der böse Raffzahn? Der berüchtigte Proletarier? Der lasterhafte Mr. Yankee Monkey? Verpassen Sie keine Folge von Blitzmensch!"Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One (zur Vorschau zur Video-Vorschau ).