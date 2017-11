Wolfenstein 2: The New Colossus: Update schaltet "The Vault" frei; Freiheitschroniken: Episode Null verfügbar - 4Players.de

Die Abenteuer des Revolverhelden Joe - Als ehemaliger Profi-Quarterback Joseph Stallion pflügen Sie durch die Reihen der Regimesoldaten - von den Ruinen Chicagos bis in die Weiten des Weltalls!

Die Tagebücher von Agentin Stiller Tod - Als ehemalige Geheimagentin Jessica Valiant infiltrieren Sie Regimebunker in Kalifornien und lüften das Geheimnis von Operation San Andreas!

Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins - Als US-Army-Held Captain Gerald Wilkins unterbinden Sie die Operation "Brennglas" in Alaska!

Verbesserte Stabilität auf NVIDIA 10-GPUs: Asynchrone Berechnungen sind zeitweise abgeschaltet, bis eine Fehlerbehebung über Treiber verfügbar ist

Das erzwungene Treiberupdate nach einer Treiberwarnungs-Nachricht kann jetzt von Hand umgangen werden.

Verbesserte Windows-10-Stabilität auf unterstützten NVIDIA-GPUs, wenn das Spiel mit einer anderen Auflösung als 4K gestartet wird, wenn die DPI-Skalierung auf einem 4K-Monitor auf 175% eingestellt ist.

Verbesserte Windows-10-Stabilität auf unterstützten NVIDIA-GPUs, wenn die Auflösung auf 4K geändert wird, wenn die DPI-Skalierung auf 125% oder 150% eingestellt ist.

Das "Im Helligkeitsmenü herangezoomt"-Problem auf 4K-Monitoren (wenn die DPI-Skalierung auf mehr als 10% eingestellt ist) wurde behoben.

Skybox-Fehlerbehebungen

Für Wolfenstein 2: The New Colossus ist das erste Update veröffentlicht worden. Der Patch schaltet "The Vault" mit zehn spielbaren Kampfsimulationen im U-Boot (oder im Hauptmenü) frei - inklusive Bestenliste. Ansonsten werden einige Bugfixes/Anpassungen an der PC-Version vorgenommen. Die Xbox One X wird ebenfalls unterstützt (4K mit dynamischer Auflösungsskalierung; Auflösung wird je nach Spielsituation und Bildwiederholrate automatisch verringert oder erhöht; maximum ist 4K nativ).Vorbesteller und Season-Pass-Käufer erhalten ebenfalls Zugriff auf "Die Freiheitschroniken: Episode Null". Episode Null dient als Vorgeschmack auf die drei Erweiterungen aus den Freiheitschroniken und stellt die Charaktere Joseph Stallion, Jessica Valiant und Gerald Wilkins vor:PC Fixes