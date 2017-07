Anthem: Sony gibt Spielszenen von der Xbox One X mit retuschierten Controller-Buttons als PS4-Material aus - 4Players.de

EllieJoel hat geschrieben: ? vor 50 Minuten

Was ein drama für so ein langweilig aussehendes spiel auch die xbonex version lief nur an einen PC und ist nur für die E3 Präsentation in wochenlanger arbeit aufpoliert und verschönert wurden ob da jetzt xbone oder ds Buttons sind macht da keinen Unterschied beides ist nicht representativ wie das Ding am Ende ausschaut. Das man auf den Sony Kanal aber keine Xbone Knöpfe zeigen will kann ich verstehen.