Anthem: Electronic Arts peilt Veröffentlichung im März 2019 an - 4Players.de

Blake Jorgensen, Chief Operating Officer und Chief Financial Officer von EA

Offenbar will Electronic Arts den MMO-Shooter Anthem im letzten Monat des vierten Quartals im laufenden Geschäftsjahr veröffentlichen. Damit würde der Release auf den Monat März fallen. Das hat Blake Jorgensen, Chief Operating Officer und Chief Financial Officer bei EA, im Rahmen einer Telefonkonferenz gegenüber Investoren und Analysten in Aussicht gestellt.Anthem ensteht in EAs Studio Bioware. Zuletzt wurde berichtet, dass die Entwicklung von einigen Problemen begleitet wird und die Zukunft des einst renommierten Rollenspiel-Studios vom Erfolg des Titels abhängen wird ( siehe News ).Letztes aktuelles Video: E3 2017 Spielszenen