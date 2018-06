Anthem: Wird am 22. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen - 4Players.de

Anthem, die neue Marke von BioWare und Electronic Arts, wird am 22. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein wird. Origin-Access-Premiummitglieder gehören zu den ersten, die das komplette Spiel auf PC mit unbegrenztem Zugang bereits ab 15. Februar ausprobieren 2019 können. EA-Access- und Origin-Access-Basismitglieder können im Rahmen der Play First Trials bis zu zehn Stunden in die Geschichte eintauchen.EA beschreibt das Action-Rollenspiel so: "Anthem ist ein Action-RPG mit Schwerpunkt auf Koop-Multiplayer. Spieler können eine Vielzahl verschiedener, mächtiger Javelin-Kampfanzüge ihren Vorstellungen entsprechend anpassen und sich gemeinsam einer gefährlichen und sich ständig verändernden Welt stellen. In dem Action-Blockbuster Anthem können bis zu vier Spieler eine Welt voller (...) Charaktere und mit einer einzigartigen BioWare-Story erforschen und darin kämpfen. Sie schreiben ihre eigenen Geschichten, weshalb keine Reise der anderen gleichen wird. Die Javelin-Kampfanzüge machen ihre Piloten zu mächtigen Helden, deren furchteinflößende Waffen und besondere Spezial-Fähigkeiten die Erkundung und den Kampf in einer lebensfeindlichen Welt ermöglichen. Spieler können die Anzüge nach ihren Wünschen gestalten und sich mit individuellen Lackierungen und Ausrüstungsgegenständen für nahezu jede Situation wappnen.""Vorbesteller erhalten einen VIP-Zugang zu Demos und ein einzigartiges Spielerbanner für Gründer. Wer die Anthem Standard-Edition vorbestellt, bekommt außerdem eine legendäre Waffe und das 'Legion der Dämmerung'-Rüstungspaket für den Ranger-Javelin. Wer die Legion of Dawn-Edition von Anthem vorbestellt oder nach Release kauft, erhält zusätzlich das komplette Set der 'Legion der Dämmerung'-Rüstungspakete (inklusive des 'Legion der Dämmerung'-Rüstungspakets für den Ranger-Javelin), eine Ausrüstungserweiterung für den Ranger-Javelin, den digitalen Soundtrack und mehr."