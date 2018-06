Anthem: Details zum Action-Rollenspiel: Keine Lootboxen, keine Romanzen und keine PvP-Gefechte + langes Video - 4Players.de

Bei der EA Play 2018 und in einem Interview mit der Game Informer sind zahlreiche Informationen zu Anthem ans Tageslicht gekommen . Das Action-Rollenspiel von BioWare und Electronic Arts wird kosmetische Mikrotransaktionen umfassen, aber keine Lootboxen oder Kartenpakete. Es wird mit 30 fps auf PS4 und Xbox One und mit unlimitierter Bildwiederholrate auf PC laufen. Das Spiel ist als "Game As A Service" angelegt und soll daher stetig mit neuen Inhalten versorgt werden.Spieler-gegen-Spieler-Gefechte wird es nicht geben. Man wird ausschließlich kooperativ (gemeinsam) spielen können. Nach der Charakter-Erstellung (nur menschliche Figuren; mit eigener Stimme) und dem Tutorial wird es keine Missionen mehr geben, die man alleine spielen muss. Missionen können mit bis zu vier Personen (oder weniger) angegangen werden. Dennoch betont Mark Darrah (Executive Producer), dass man Anthem im Einzelspieler-Modus spielen könne. Es wird keine computergesteuerten Mitstreiter geben. Vergleiche mit Destiny oder Monster Hunter lehnt Darrah übrigens konsequent ab.Alle Javelin-Klassen (Exo-Anzüge) sind für jeden Charakter zugänglich und können visuell modifiziert werden. Die Anzüge können vor der jeweiligen Mission gewechselt werden. Sie definieren im Prinzip die Spielerrolle und sind mit Klassen vergleichbar. Zwischen den Missionen kehrt man in die "Hubs" zurück, die ausschließlich für den persönlichen Story-Fortschritt gedacht sind. In den Hubs wird man alleine unterwegs sein. Dort werden auch Entscheidungen gefällt, deren Auswirkungen bzw. Dialogbäume aber nicht so komplex wie bei anderen BioWare-Spielen ausfallen sollen. In diesem Hub wird man ein eigenes Apartment als Basislager haben.In den kooperativen Missionen wird man keine Entscheidungen fällen dürfen. Romanzen mit anderen Charakteren wird es nicht geben. Schnee- und Wüstenareale sowie Unterwasserkämpfe sind nicht geplant. Die Flughöhe nach oben ist begrenzt. Jeder Spieler verfügt über ein (endliches) Inventar und erhält persönliche Beute in den Missionen. Es wird nicht möglich sein, anderen Spielern die Beute wegzunehmen oder Items untereinander zu halten.Anthem, die neue Marke von BioWare und Electronic Arts, wird am 22. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein wird. Origin-Access-Premiummitglieder gehören zu den ersten, die das komplette Spiel auf PC mit unbegrenztem Zugang bereits ab 15. Februar ausprobieren 2019 können. EA-Access- und Origin-Access-Basismitglieder können im Rahmen der Play First Trials bis zu zehn Stunden in die Geschichte eintauchen.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Präsentation bei EA Play 2018