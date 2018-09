Anthem: Story-DLCs sollen kostenlos nachgeliefert werden; Bioware bekräftigt Verzicht auf Lootboxes - 4Players.de

Dazu gehören auch Endgame-Inhalte wie die kniffligen Festungsangriffe, also Raid-ähnliche Herausforderungen für vier Spieler, die viel Teamwork erfordern sollen. Nur dort gebe es nach dem Abschluss zur Belohnung High-Level-Ausrüstung und -Waffen. Manche kosmetischen Extras lassen sich auch bei anderen Herausforderungen in der Welt verdienen.



"Im Bereich des Storytelling wollen wir nicht das Publikum spalten", so Executive-Producer Mark Darrah, der zudem erneut betonte, dass der Titel auf Lootboxen verzichten wird. Jegliche käufliche kosmetische Extras ließen sich auch auf klassische Weise freispielen. Bioware will die Story seines Science-Fiction-Shooters Anthem nach Release mit Download-Inhalten fortführen, die allerdings kostenlos nachgeliefert werden sollen: Auf der PAX West verkündete der Entwickler am Sonnabend ( via vg247.com ), dass Spieler zwar kosmetische Ausrüstung kaufen könnten - alles, was die Story betreffe, solle allerdings offen für alle bleiben.Dazu gehören auch Endgame-Inhalte wie die kniffligen Festungsangriffe, also Raid-ähnliche Herausforderungen für vier Spieler, die viel Teamwork erfordern sollen. Nur dort gebe es nach dem Abschluss zur Belohnung High-Level-Ausrüstung und -Waffen. Manche kosmetischen Extras lassen sich auch bei anderen Herausforderungen in der Welt verdienen."Im Bereich des Storytelling wollen wir nicht das Publikum spalten", so Executive-Producer Mark Darrah, der zudem erneut betonte, dass der Titel auf Lootboxen verzichten wird. Jegliche käufliche kosmetische Extras ließen sich auch auf klassische Weise freispielen.

Anthem wird am 22. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Origin-Access-Premiummitglieder gehören zu den ersten, die das komplette Spiel auf PC mit unbegrenztem Zugang bereits ab 15. Februar ausprobieren 2019 können. EA-Access- und Origin-Access-Basismitglieder können im Rahmen der Play First Trials bis zu zehn Stunden in die Geschichte eintauchen.