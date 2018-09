Anthem: Trailer zeigt "Shared World" und persönliche Geschichten; VIP-Demo bekommt einen Termin - 4Players.de

Electronic Arts will im Anthem -Trailer zur PAX West einen Einblick in die dynamische "Shared World" sowie die Verbindung zu einer "persönlichen Story" geben. Zudem wurde bekanntgegeben ( via vg247.com ), wann Vorbesteller und Kunden von EA Access Zugriff auf die angekündigte exklusive Demo bekommen: Die so genannte "VIP-Demo" soll am 1. Februar 2019 zur Verfügung stehen, und zwar auf PC, PlayStation 4 und Xbox One.Ottonormalkunden müssten solange warten, bis die Demo der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird. BioWare habe offenbar lediglich Pläne für eine Closed-Alpha und die Demos, jedoch vermutlich nicht für offene Betas, so das Magazin. Nähere Infos zur Erzählweise, der HUB-Welt Tarsis und Missionen gibt es übrigens hier. Anthem wird am 22. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Origin-Access-Premiummitglieder gehören zu den ersten, die das komplette Spiel auf PC mit unbegrenztem Zugang bereits ab 15. Februar ausprobieren 2019 können. EA-Access- und Origin-Access-Basismitglieder können im Rahmen der Play First Trials bis zu zehn Stunden in die Geschichte eintauchen.Letztes aktuelles Video: Gameplay Features Our World My Story