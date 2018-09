Anthem: Entwickler schöpfen Inspiration aus Fortnite - 4Players.de

Als sich die Kollegen von PC Gamer im Rahmen der PAX West mit BioWares Executive Producer Mark Darrah und Lead Producer Mike Gamble über die Post-Launch-Pläne zu Anthem unterhalten haben, seien diese überraschend auf Fortnite zu sprechen gekommen. Genauer gesagt auf den dort seit Kurzem umherrollenden und mysteriöse Runen hinterlassenden lila Würfel, der für jede Menge Diskussionen im Netz gesorgt hat.Bei BioWare-Titeln seien Diskussionen über Spielinhalte unter den Spielern meist deutlich verhaltener verlaufen, um Spoiler zu vermeiden, so Darrah. Aber Epic Games habe es geschafft, dass sich die Spieler untereinander austauschen und dadurch eine Geschichte erzählt und geteilt werde. In diese Richtung wolle man auch mit Anthem gehen und eine Welt bieten, die durch eine unbegreifliche Kraft verändert werde und so immer wieder neue Kreaturen und Dinge entstehen lasse, die für Gesprächsstoff sorgen sollen, so Gamble.Man wolle im Gegensatz zu anderen Mitbewerbern wie Destiny 2 jedenfalls nicht nur klassische saisonale Inhalte anbieten, sondern auch Dinge darüber hinaus, wie es Epic mit Fortnite vorgemacht habe. Um das Interesse der Spieler an Anthem aufrecht zu erhalten, denke man sogar schon über eine weitere Stufe nach, ohne allerdings konkret zu werden. Das kooperative Action-Rollenspiel von BioWare und EA soll am 22. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Gameplay Features Our World My Story