Anthem: Geschlossene Alpha startet im Dezember - 4Players.de

Electronic Arts hat eine geschlossene Alpha zum Action-MMO Anthem angekündigt, die am 8. und 9. Dezember stattfinden soll. Dabei wird nicht nur ein Zugang für die PC-Version angeboten - auch auf PS4 und Xbox One kann man in den ambitionierten Titel von BioWare hineinschnuppern.Zuvor muss man sich allerdings für die Teilnahme bewerben und auf der Webseite von EA bis zum 3. Dezember registrieren . An den beiden Tagen sind mehrere Sessions im Rahmen der Closed Alpha geplant, wobei man sowohl an ausgewählten als auch allen Sitzungen teilnehmen kann. Allerdings gibt es strenge Auflagen: Das NDA untersagt sowohl das Streamen als auch Beiträge in sozialen Medien oder anderweitige Verbreitungen von Informationen zum Spiel.Letztes aktuelles Video: Gameplay Features Our World My Story