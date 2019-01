Anthem: Systemanforderungen stehen fest - 4Players.de

Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit)

Prozessor: Intel Core i5 3570 oder AMD FX-6350

Arbeitsspeicher: 8 GB

Grafikkarte: nVidia GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X

Grafikkartenspeicher: 2 GB

Festplatte: Mind. 50 GB freier Speicherplatz

DirectX 11

Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit)

Prozessor: Intel Core i7-4790 3,6GHz or AMD Ryzen 3 1300X 3,5 GHz

Arbeitsspeicher: 16 GB

Grafikkarte: nVidia GTX 1060/RTX 2060, AMD RX 480

Grafikkartenspeicher: 4 GB

Festplatte: Mind. 50 GB freier Speicherplatz

DirectX 11

Electronic Arts und BioWare haben die Systemanforderungen der PC-Version von Anthem benannt . Ob die empfohlenen Angaben für 1080p/60fps gelten, ist unklar, da der Publisher keine weiteren Angaben zu diesen PC-Spezifikationen gemacht hat. Das Action-Rollenspiel wird am 22. Februar 2019 via Origin für PC erscheinen. Vorbesteller dürfen am 25. Januar 2019 eine Demo ausprobieren. Ab dem 1. Februar 2019 wird die Demo dann allen interessierten Spielern zur Verfügung stehen.Systemanforderungen (Minimum):Systemanforderungen (Empfohlen):Xbox One Wireless Controller für Windows wird unterstützt. Eine permanente Internetverbindung zum Spielen ist erforderlich.Letztes aktuelles Video: nVidia CES 2019 Trailer