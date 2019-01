Anthem: Video-Überblick: Geschichte, Javelins, Spieler-Fortschritt und Anpassungsoptionen - 4Players.de

Electronic Arts und BioWare geben im folgenden, über sechs Minuten langen Video einen Überblick über die Geschichte, die Javelins, den Spieler-Fortschritt und die Anpassungsoptionen in Anthem. Das (kooperative) Action-Rollenspiel wird am 22. Februar 2019 für PC (Origin), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Vorbesteller dürfen am 25. Januar 2019 eine Demo ausprobieren. Ab dem 1. Februar 2019 wird die Demo dann allen interessierten Spielern zur Verfügung stehen.Letztes aktuelles Video: Gameplay Series - Part 1 Story Progression and CustomizationDie Entwickler schreiben über die Piloten und die Javelins: "In Anthem schlüpft ihr in die Rolle eines Piloten mit einem Arsenal an Javelins, das ihr nutzen könnt, um Missionen abzuschließen. Natürlich könnt ihr mehrere Pilotenprofile auf einem Spiel anlegen. (...) Sowohl eure Piloten als auch eure Javelins könnt ihr unabhängig voneinander upgraden und individualisieren. Was bedeutet das? Nun, euer Pilot hat seine eigene Stufe und jeder eurer Javelins verfügt über eine einzigartige Sammlung an Ausrüstung. Während ihr voranschreitet und in der Stufe aufsteigt, erhält euer Pilot Punkte zum Upgraden, euer Javelin sammelt hingegen neue Ausrüstung. (...) Die Pilotenentwicklung wirkt sich auf jeden eurer Javelins aus und beschränkt sich auf die Aspekte des Jobs, die an keinen spezifischen Javelin gebunden sind. So könnt ihr beispielsweise Punkte dafür verwenden, länger und weiter ohne Zwischenstopps oder Überhitzungsgefahr fliegen zu können oder eure Beweglichkeit im Kampf zu verbessern. Während euer Pilot Erfahrung beim Steuern eines spezifischen Javelins sammelt, bekommt ihr jede Menge Ausrüstung mit verschiedenen Fähigkeiten und Besonderheiten. Rüstet unterschiedliche Komponenten aus, um beispielsweise die Cooldown-Zeit eures Rangers bis zum nächsten Einsatz des Granatenangriffs zu verkürzen oder mehr Schaden im Kampf anzurichten. Jeder Javelin - Ranger, Colossus, Interceptor oder Storm - hat eigene einzigartige Ausrüstung, die ihr sammeln könnt."