Anthem: VIP-Demo für Vorbesteller veröffentlicht; Server überlastet - 4Players.de

Aktualisierung vom 25. Januar 2019, 20:23 Uhr:

We're adding more server capacity to the #Anthem demo right now. Hang tight while we work to get everyone into the game. — EA Help (@EAHelp) 25. Januar 2019

We're looking into the infinite loading issue with the #AnthemGame demo. In the meantime, try relaunching the game and rejoining your mission to see if that helps you. — EA Help (@EAHelp) 25. Januar 2019

Ursprüngliche Meldung vom 25. Januar 2019, 18:55 Uhr:

Der Ansturm auf die VIP-Demo von Anthem ist größer als von Electronic Arts erwartet. Viele Spieler erhalten beim Login die Fehlermeldung, dass die Server maximal ausgelastet wären. Andere Spieler kämpfen mit einem "endlosen Ladebildschirm". Via Twitter meldet EA, dass sie die Server-Kapazitäten erhöhen werden und ein Neustart gegen den endlosen Ladebildschirm helfen könnte.EA und BioWare haben die VIP-Demo von Anthem veröffentlicht. Bis zum 27. Januar 2019 können alle Spieler, die das Action-Rollenspiel vorbestellt haben oder EA-Access- und Origin-Access-Abonnenten sind, auf die Demo zugreifen. Spieler der VIP-Demo erhalten Zugriff auf drei Demo-Codes, die sie an Freunde weitergeben können. Weitere Informationen dazu gibt es hier . Die Anthem-Demo basiert nicht auf der finalen Version des Spiels."Die Demo startet mit einem Ranger-Javelin auf Level 10 und entsprechender Ausrüstung und Waffen. Freelancer werden die Gelegenheit haben, Fort Tarsis zu erkunden, einige der wichtigsten Charaktere des Spiels kennenzulernen, in die Geschichte einzutauchen und Missionen anzunehmen. Spieler kämpfen sich entweder allein oder mit anderen durch ausgewählte Handlungsmissionen oder erkunden die Umgebung auf der Suche nach Materialien, Hintergrundwissen und Geheimnissen. Alle, die in der Demo nach einer zusätzlichen Herausforderung suchen, können sich mit drei weiteren Freelancern zusammenschließen und in einer feindlichen Festung ihre vereinten Kräfte entfesseln. Dieser Teil der Demo gibt einen Vorgeschmack auf besonders herausfordernde Spielinhalte."Mit dem Start der öffentlichen Demo am Freitag, den 1. Februar auf PS4, Xbox One und Origin für PC haben dann alle Spieler die Gelegenheit, Anthem selbst auszuprobieren. Aber auch VIP-Demo-Teilnehmer sollten wieder vorbeischauen, heißt es. Anthem erscheint am 22. Februar auf PS4, Xbox One und Origin für PC. Abonnenten von Origin Access Premier können das komplette Spiel ab dem 15. Februar spielen.Letztes aktuelles Video: VIP-Demo