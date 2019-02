Anthem: Vorabzugang und Co.: Gestaffelte Veröffentlichungspolitik wird kritisiert - 4Players.de

Want to know when you can play #AnthemGame? Here's a breakdown of when you can get your hands on it, and get more info on the Open Demo coming up this weekend: https://t.co/KRoikyBXh4 pic.twitter.com/wdZgRCPVtx — EA Help (@EAHelp) 30. Januar 2019

This chart absolutely convinced me not to buy the game. — Talia (@taliasturm) 31. Januar 2019

These staggered releases are idiotic. It's not "early access", the game is finished and ready to be shipped at that point, that is the real release day. This is not about giving early access to some people, it's about making people who want to actually own the game wait 🙄 — Tristan Zipp (@TristanJZipp) 31. Januar 2019

I was stupid enough to pre-order. Is it possible to refund? Paid $80 and still have to wait a week to play it after its out? EA is tanking before the game is even out smh — GeauxkooTV (@geauxkoo) 31. Januar 2019

Vor dem Start der "Demo für alle" heute Abend um 18 Uhr hat Electronic Arts erneut eine Infografik veröffentlicht, die veranschaulichen soll, wann und wie man die Vollversion von Anthem (früher) spielen kann. Es wird dargestellt, wann man Anthem mit einem Origin-Access-Premier-Abo (PC) spielen kann und wann die 10-Stunden-Trial für Origin Access Basis und EA Access auf Xbox One starten wird, während das "normale Spiel" am 22. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein wird.Allerdings häuft sich in den Kommentaren zu diesem Tweet und zu der "hilfreichen" Infografik die Kritik an der gestaffelten Veröffentlichungspolitik von Electronic Arts. Vor allem Käufer der 80 Euro teuren Legion of Dawn Edition beklagen sich, dass sie keinen Vorab- oder Frühzugang haben werden. Einige Nutzer lehnen solch einen gestaffelten Launch ohnehin komplett ab.