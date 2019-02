Anthem: Download: Öffentliche Demo steht zur Verfügung; Server-Probleme durch Überlastung beim Demo-Launch - 4Players.de

Here we go again 🤷‍♂️ pic.twitter.com/PnygGpSQtU — Piotr Nowakowski (@makfi78) 1. Februar 2019

"Waffen mit 0 % Infusionen

Waffen mit einem Bonus, der für andere Javelins gilt.

Plotintegrität / Probleme bei der Gruppensammlung

Änderungen an der Javelin-Freischaltung

Fehlerbehebungen für verlorene EP, am Ende einiger Expeditionen

Leistungsverbesserungen

Zusätzliche Behebung von Stabilitätsproblemen

Ein soziales Zentrum: Die Startrampe

Und (buchstäblich) einige Tausend mehr ..."

Electronic Arts und BioWare haben die öffentliche Demo von Anthem für PC via Origin , PlayStation 4 ( PlayStation Store ) und Xbox One ( Xbox Store ) veröffentlicht. Die Demo wird bis zum 3. Februar 2019 verfügbar sein.Erste Nutzer berichten bereits von Server-Problemen durch Überlastung beim Launch der Demo.Im Vergleich zur VIP-Demo wollen die Entwickler folgende Verbesserungsmaßnahmen in Angriff genommen haben: Verbesserung der Serverleistung (Reduktion von Rubber-Banding), Fehlerbehebungen der "unendlichen Ladebildschirme", Plattform-Bugs um Javelin-Freischaltungen zu bestätigen, Client- und Anmelde-Bugs auf den einzelnen Plattformen sowie Bugfixes bezüglich der Ansprüche. Die Fortschritte der VIP-Demo werden in die öffentliche Demo übernommen. Spieler, die an der VIP-Demo teilgenommen haben, können direkt dort weitermachen, wo sie aufgehört haben. Für sie stehen alle vier Javelins in der Schmiede zum Einsatz bereit.Die Entwickler schreiben über die Demo: "Die öffentliche Demo beginnt in Fort Tarsis, einer ummauerten Stadt, die du in Anthem dein Zuhause nennst. Hier findest du zwischen den Missionen alles, was du brauchst. Fort Tarsis stellt für dich und die Einwohner einen der letzten sicheren Zufluchtsorte in einer gefährlichen Welt dar. Hier kannst du die Schmiede besuchen und deinen Javelin, mit der Beute aus abgeschlossenen Missionen, nach deinen Wünschen individualisieren. Schau dich gern um und besuche die Enklave, die Bar oder das Arkanisten-Labor. In Tarsis wirst du die verschiedenen Charaktere von Anthem kennenlernen. Du kannst dich mit jedem unterhalten, auch wenn ihre Aufträge (spezielle Missionen im Spiel) noch nicht verfügbar sein werden.""In der öffentlichen Demo startest du dein Abenteuer als Level 10-Pilot, mit einem komplett ausgerüsteten Javelin deiner Wahl. Beim Erreichen von Level 12 schaltest du den zweiten Javelin deiner Wahl frei (entweder Ranger, Colossus, Storm oder Interceptor). Die Levelobergrenze ist in der öffentlichen Demo auf Level 15 gesetzt. Da du auch Zugang zur Schmiede haben wirst, kannst du deinen Javelin personalisieren und deine Ausstattungen anpassen. Rüste dich mit neuen Ausrüstungen und Waffensystemen aus, die du in Missionen erbeutet hast. EP, Gegenstände und Münzen, die du dir verdienst, wurden an die kurze Laufzeit der öffentlichen Demo angepasst und bescheren dir somit ein allumfassendes Erlebnis in Anthem. Du wirst in der Demo auch einige Münzen erhalten, um dir den Kauf und das Ausrüsten von kosmetischen Gegenständen zu ermöglichen.""Stürze dich mit der öffentlichen Demo in die Spielwelt, schließe Missionen ab und ergründe bereits ein paar Geheimnisse, die Anthem für dich bereithält. Du wirst dem Arkanisten Matthias begegnen, der Mitglied eines Ordens forschender Mönche ist. Diese haben sich der Lösung von weltlichen Mysterien verschrieben und werden dich auf eine dreiteilige Expedition entsenden. Dein Ziel ist das Aufspüren eines Gestalter-Relikts, das über geheimnisvolle Kräfte verfügt. Erkunde im Modus „Freies Spiel“ die Welt zu Land, zu Wasser und in der Luft. Erledige Herausforderungen, die du bei deinen Streifzügen durch die Schlucht der großen Fälle und den angrenzenden Gebieten entdeckst. Und es kommt noch besser! Du wirst auch die Möglichkeit haben einen ersten Blick in eine der Festungen zu erhaschen. Dies sind hochrangige Verliese, deren Abschluss ein vollzähliges Team von Freelancern erfordert.""Bei jedem Ausflug in die Welt von Anthem wirst du eine gefährlich schöne Wildnis vorfinden. Bleib stets wachsam! Auch wenn es auf den ersten Blick nach einem Klauninchen aussieht – die Gefahr lauert überall und wartet nur darauf aus allen Himmelsrichtungen anzugreifen. Diesen Geschöpfen ist es egal, ob du dich gerade mitten auf einer Mission befindest oder einfach nur so die Welt von Anthem im Modus „Freies Spiel“ erkundest. Sie lauern im Schatten, können lebensbedrohliche Wunden reißen und wollen dir das Leben zur Hölle machen. Dir könnten Wyvern begegnen. Diese bösartigen Flugkreaturen werden alles und jeden angreifen, der ihnen über den Weg läuft oder fliegt. Sie lassen einen Feuerregen auf ihre Beute herniedergehen. Ausweglos scheint das Löschen der Flammen und Wiederherstellen deiner Gesundheit. Du denkst, dass sei angsteinflößend? Warte nur ab, bis du auf einen Ursix triffst."Anthem erscheint am 22. Februar auf PS4, Xbox One und Origin für PC. Abonnenten von Origin Access Premier können das komplette Spiel ab dem 15. Februar spielen. Folgende Verbesserungen haben es noch nicht in die überarbeitete Demo geschafft, sind aber für die Vollversion geplant:Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau