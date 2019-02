Anthem: Video: Überblick über die Endgame-Inhalte wie Strongholds, Cataclysms und Herausforderungen - 4Players.de

Electronic Arts und BioWare geben im folgenden, über fünf Minuten langen Video einen Überblick über die Endgame-Inhalte in Anthem . Demnach scheinen die "Strongholds" zunächst die herausforderndsten Inhalte zu sein. Sie wirken wie die Strikes bei Destiny. Darüber hinaus werden die "Cataclysms" erwähnt, welche an die Weltereignisse aus The Division erinnern und Veränderungen sowie zeitlich begrenzte Belohnungen bieten. Die Entwickler sprechen auch über die Schwierigkeitsgrade, Aufträge sowie tägliche, wöchentliche und monatliche Herausforderungen.Das (kooperative) Action-Rollenspiel wird am 22. Februar 2019 für PC (Origin), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Unser jüngste Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Gameplay Series - Part 2 Endgame