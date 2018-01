An diesem Wochenende findet ein offener Betatest von Darwin Project auf PC statt. Die notwendigen Daten können bei Steam runtergeladen werden ( zur Steam-Seite ). Der Betatest läuft bis zum Montag (22. Januar) um 6:00 Uhr.Darwin Project erinnert an Arena-Überlebenskämpfe oder Titel wie PlayerUnknown's Battlegrounds und Fortnite , will die Zeit zwischen den Aufeinandertreffen von Spielern aber verkürzen gestalten - zumal die Spielerzahl auf zehn Personen begrenzt ist. Das soll vor allem dadurch gelingen, dass jeder Battle-Royale-Teilnehmer die Möglichkeit hat, die Bewegungen seiner Gegner zu verfolgen: Um nicht zu erfrieren, muss man etwa Feuer machen, was andere Spieler aber natürlich sehen. In manchen Hütten gibt es außerdem eine Karte, auf der die aktuellen Positionen aller Teilnehmer markiert sind. Nicht zuletzt kann man deren Spuren verfolgen und erhält einen Hinweis auf ihre Position, wenn man sich dort umsieht, wo sie Ressourcen aufgelesen oder in anderer Form mit der Umgebung interagiert haben. Eine weitere Besonderheit ist der Show Director, also der Regisseur das Battle Royale. Ein beliebiger Spieler übernimmt dessen Rolle und fliegt mit einer Drohne über den Schauplatz - schaut aber nicht nur zu, sondern markiert z.B. versteckte Teilnehmer oder macht ganze Landstriche unbegehbar, falls sich dort eine Gruppe Spieler versteckt. Erscheinen soll das fertige Darwin Project für PC und Xbox One im Frühjahr 2018.Letztes aktuelles Video: Dev Diary 1 The Manhunt