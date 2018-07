Darwin Project: Battle-Royale-Shooter wurde auch auf Xbox One auf free-to-play umgestellt - 4Players.de

Schon die PC-Version wurde überraschend auf free-to-play umgestellt und mit der Xbox-One-Fassung von Darwin Project hat es Scavangers Studio jetzt genauso gemacht. Das Spiel befindet sich damit weiterhin in Entwicklung, sprich auf Steam handelt es sich um einen Early-Access- und im Microsoft Store um einen Game-Preview-Titel. Wer Darwin Project vor der Umstellung gekauft hatte, erhält ein so genanntes Gründerpaket. In dem sind kosmetische Gegenstände enthalten, die man sonst selbstverständlich auch kaufen kann.Darwin Project ähnelt Battle-Royale-Shootern wie PUBG H1Z1 oder Fortnite , bringt aber zwei Besonderheiten ins Spiel. Zum einen kämpfen hier nicht 100, sondern zehn Teilnehmer bzw. fünf Teams zu je zwei Mann ums Überleben. Zum anderen gibt es einen Show Director, der nach eigenem Gutdünken Bomben abwirft, Naturkatrastrophen auslöst, Spieler heilt oder Gebiete unzugänglich macht. Er steht dabei in Kontakt zu Zuschauern auf Twitch und Mixer, die Ziele ausrufen und auf ihre Favoriten wetten. Wem danach nicht der Sinn steht, darf Freunde natürlich in eine private Partie einladen.