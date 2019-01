The Last Night: Entwickler äußerst sich zur Verschiebung des stilistisch auffälligen Cyberpunk-Plattformers - 4Players.de

Auf konkrete Details geht er dabei zwar nicht ein, er gewährt aber immerhin einen kleinen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung und des Studios. Zu den Erfolgen im Jahr 2018 habe gehört, dass das Team verdoppelt wurde, es mittlerweile schicke zentrale Räumlichkeiten in London gefunden habe, das Budget des Spiels massiv vergrößert worden sei, und die "Kern-Architektur" fürs Spiel fertig sei. Zudem habe man noch mehr Hybrid-Pixel-Art-Techniken entwickelt, die für das besondere Aussehen der 2D/3D-Kulisse sorgen.



Im vergangenen Jahr habe es aber auch Rückschläge gegeben: Das Unternehmen sei auf "massive geschäftliche, legale und finanzielle Probleme" gestoßen, die man nicht öffentlich erläutern könne. Zudem habe auch der für die Game Awards geplante Trailer abgesagt werden müssen. Wer sich an der momentanen Förderung des Budgets beteiligen möchte, solle sich bei der im Tweet angegebenen Adresse melden:

Then...

- We encountered massive business, legal & funding issues we can't talk about.

- We had to cancel a new trailer of The Last Night at The Game Awards 😰

- We're currently raising funds, so get in touch: hello@oddtales.net