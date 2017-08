Im Video zeigen Bethesda und id Software neue Spielszenen-Eindrücke des Ableger fürs Virtual Reality Doom VFR . Im Rahmen der Bethesda Live Stage mit dem Thema "From Mars to Hell in Doom VFR" geben die Entwickler von id Software Einblicke in den Entstehungsprozess und liefern neue Infos zum schnellen VR-Shooter. Doom VFR wird für PlayStation VR und HTC Vive erscheinen. Ein Release-Datum steht bisher nicht fest.Letztes aktuelles Video: Entwickler-Interview