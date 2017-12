DOOM VFR: Für PlayStation VR und HTC Vive veröffentlicht; Game-Ready-Treiber für GeForce-Grafikkarten

Betriebssystem: Windows 7/8.1/10 (64-bit Versionen)

Prozessor: CPU: Intel Core i5-4590 oder AMD FX 8350 oder besser

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 480 oder besser

Speicherplatz: 17 GB verfügbarer Speicherplatz

Betriebssystem: Windows 7/8.1/10 (64-bit Versionen)

Prozessor: CPU: Intel Core i7-6700K oder AMD Ryzen 5 1600X

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD RX Vega 64

Speicherplatz: 17 GB verfügbarer Speicherplatz

Bethesda und id Software haben DOOM VFR für PlayStation VR und HTC Vive veröffentlicht (Preis: 29,99 Euro). Der Shooter bietet die normale (freie) Shooter-Steuerung wie in DOOM oder alternativ eine für VR-typische Teleportationssteuerung ( FAQ ). Die ersten Nutzerreviews bei Steam fallen "Ausgeglichen" aus (52 Prozent von 207 Reviews sind "positiv"). Von technischen Macken und seltsamem Waffen-Handling ist die Rede. Auch die fehlende Oculus-Rift-Unterstützung wird kritisiert. Unser Test befindet sich in Arbeit."DOOM VFR beginnt kurz nach der dämonischen Invasion der UAC-Forschungseinrichtung auf dem Mars. Die Spieler schlüpfen in die Rolle des letzten bekannten menschlichen Überlebenden, dessen Bewusstsein im Rahmen eines streng geheimen Notfallprotokolls der UAC in eine künstliche Hirnmatrix übertragen wurde. Nun müssen die Spieler die Operationsfähigkeit der Station wiederherstellen und den Ansturm der Dämonen um jeden Preis aufhalten."Außerdem hat NVIDIA einen Game-Ready-Treiber (388.43; WHQL) für GeForce-Grafikkarten veröffentlicht, der speziell für DOOM VFR optimiert wurde ( Download ).Minimum:Empfohlen:Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten PS4 Pro