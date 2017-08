Dishonored: Der Tod des Outsiders: Video: Harvey Smith stellt das eigenständige Abenteuer vor - 4Players.de

Am 15. September 2017 wird mit Dishonored: Der Tod des Outsiders ein neues, eigenständiges Kapitel aus der Dishonored-Reihe für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen (Preis: 29,99 Euro). Zusammen mit ihrem Mentor, dem Assassinen Daud, muss die Assassine Billie Lurk in die düstere Unterwelt Karnacas eintauchen und den übernatürlichen, gottähnlichen Outsider ausschalten."Der Tod des Outsiders nimmt die Spieler mit zurück in das Kaiserreich der Inseln und bietet die selben atemberaubenden Aussichten, perfekt entworfenen Level und das flexible Kampfsystem, das zum Markenzeichen der Dishonored-Reihe geworden ist. Doch auch Neues wartet auf euch: Eine neue Hauptfigur bedeutet auch neue einzigartige Kräfte, tödliche Waffen und mächtige Hilfsmittel. Werdet zur ultimativen Assassine und agiert, ganz im Stil von Arkane Studios, erneut so blutdürstig - oder barmherzig - wie ihr wollt", schreibt Publisher Bethesda Im folgenden Video stellt Harvey Smith (Creative Director bei Arkane) die Welt von Dishonored und die unterschiedlichen Spielmöglichkeiten kurz vor. Zudem erklärt er, dass "Der Tod des Outsiders" kein Downloadinhalt und keine Erweiterung ist, sondern ein eigenständiges Abenteuer. Das Spiel soll den Handlungsbogen um den politischen Anschlag auf Jessamine Kaldwin beenden.Letztes aktuelles Video: Was ist Dishonored Der Tod des Outsiders