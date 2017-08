Dishonored: Der Tod des Outsiders: Spielszenen-Trailer aus der düsteren Unterwelt von Karnaca - 4Players.de

Nach den Ereignissen von Dishonored 2 scheinen sich die Dinge für Billie Lurk und ihren ehemaligen Mentor Daud zu beruhigen. Doch die Stille trügt. Im ersten eigenständigen Abenteuer der Dishonored-Reihe spielt Billie die Schlüsselrolle im Kampf gegen den schwarzäugigen Outsider. Als ehemalige Meuchelmörderin auf der Suche nach Erlösung nimmt Billie diesen Auftrag an und stattet der Unterwelt von Karnaca einen Besuch ab. Man untersucht geheimnisvolle Kulte, unterwandert illegale Boxkämpfe und raubt eine Bank aus, um einen Weg zu finden, das Unmögliche zu schaffen: einen Gott zu töten."In der Rolle einer neuen Assassine haben Sie Zugriff auf mächtige neue übernatürliche Kräfte, Waffen und Hilfsmittel, um sich Ihren blutigen Pfad durch Karnaca zu bahnen und in die Geschichte von Dishonored einzugehen. Oder vielleicht wählen Sie auch den Weg der Gnade und nutzen Ihre Fähigkeiten, um ungesehen durch die Welt zu schleichen. In bester Arkane-Manier ermöglichen die sorgfältig entworfenen Level viele verschiedene Spielstile und Herangehensweisen. Und vergessen Sie nie: Ihre Entscheidungen ziehen Konsequenzen nach sich, die den Ausgang der Mission beeinflussen können."Christine Pappert, Marek Erhardt und Kim Hasper kehren zurück, um Billie, Daud und dem Outsider in der deutschen Version ihre Stimmen zu leihen - im Original gesprochen von Rosario Dawson, Michael Madsen und Robin Lord Taylor. Dishonored: Der Tod des Outsiders erscheint am 15. September 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer Tötet einen Gott