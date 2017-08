Dishonored: Der Tod des Outsiders: Video: Wer ist Billie Lurk? - 4Players.de

Billie Lurk hat in der Dishonored -Reihe schon immer eine wichtige Rolle gespielt . Sie nahm am politischen Anschlag auf Kaiserin Jessamine Kaldwin teil (erster Teil der Reihe). Sie war in den DLCs The Knife of Dunwall und The Brigmore Witches die rechte Hand von Daud und sie steuerte die Dreadful Wale in Dishonored 2 . Nun ist sie im eigenständigen Abenteuer Dishonored: Der Tod des Outsiders zum ersten Mal selbst als Protagonistin spielbar.Dishonored: Der Tod des Outsiders erscheint am 15. September 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. "Der Tod des Outsiders" ist kein Downloadinhalt und keine Erweiterung, sondern ein eigenständiges Abenteuer. Das Spiel soll den Handlungsbogen um den Anschlag auf Jessamine Kaldwin beenden.Letztes aktuelles Video: Wer ist Billie Lurk