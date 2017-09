Dishonored: Der Tod des Outsiders: Kräfte, Waffen und Hilfsmittel von Billie - 4Players.de

Platztausch (Displace): 'Corvo teleportiert, Emily beherrscht Weitreichen und Billie verfügt über ihre ganz eigene Mobilitätskraft. Doch Platztausch funktioniert anders: Billie platziert für andere Charaktere unsichtbare Markierungen in der Welt, zu denen sie dann blitzartig wechseln kann. "So kann Billie Lurk praktisch an zwei Orten gleichzeitig sein. Dann entscheidet sie, welcher der beiden Orte die beste Wahl wäre", erklärt Smith. Billie kann diese Markierungen einsetzen, um sich ihren Weg durch einen Level zu bahnen – oder um einen Überraschungsangriff auszuführen oder schnell zu entkommen. "Es ist wichtig, anzumerken, dass sie nicht direkt auf die Markierung blicken muss", betont Smith, "Die kann hinter ihr sein, am Ende eines Gangs oder auf einem Dach. Es muss eine Sichtlinie zwischen Billie und der Markierung geben - aber Billie braucht sie nicht anzusehen.'

Schlag des Nichts (VoidStrike): 'Dieser mächtige aufgeladene Angriff stößt Feinde weg und verschafft euch mehr Platz zum Manövrieren – oder um einen Gegner auszuschalten, wenn ihr ihn überrascht. "Schlag des Nichts gibt euch eine weitere Möglichkeit, Gegner mitten im Kampf zurückzudrängen und zu töten", so Smith.'

Trugbild (Semblance): 'Stehlt die Identität einer anderen Person und überlistet damit eure Gegner. Anders als Corvos Kraft Beherrschung erlaubt Trugbild eine größere Bandbreite an Aktionen. Zum Beispiel könntet ihr einen Charakter dazu bringen, eine Tür aufzuschließen oder einen anderen Gegner zu bekämpfen. "Trugbild ist eine von diesen Kräften, bei denen ich wegen der Grenzfälle skeptisch war, aber unser Designteam hat das genau richtig hingekriegt", sagt Smith, "Ihr könnt an Wachen vorbeigehen, indem ihr das Gesicht eines ihrer Verbündeten verwendet, und werdet dabei von ihnen gegrüßt. Neulich hörte ich, wie eine Hauptfigur einen anderen Charakter herbeirief – es war klar, dass eine wichtige Unterhaltung bevorstand. Sie rief von einem anderen Raum aus und er antwortete mit: 'Bin gleich da'. Also würgte ich ihn bewusstlos, setzte Trugbild ein und ging dann zu ihr rüber. Sie unterhielt sich mit mir, als wäre ich der andere Typ. Das war eine Überraschung für mich, ich war beeindruckt, wie weit das Team gegangen war, diese Szene zu unterstützen."'

Weitblick (Foresight): 'Egal, ob ihr als blutrünstige Assassine oder als barmherzige Agentin der Gerechtigkeit spielt: Es ist immer von Vorteil, sich mit den ausgeklügelten Leveln in Der Tod des Outsiders vertraut zu machen. Mit Weitblick stoppt Billie die Zeit, verlässt ihren Körper und sieht sich an, was vor ihr liegt. Dabei kann sie auch eine Platztausch-Markierung hinterlassen oder interessante Entdeckungen kennzeichnen, um diese im Blick zu behalten.'

Voltaikwaffe (Voltaic Gun): 'Dieser elektrische Projektilwerfer ist an Billies Handgelenk befestigt. Durch Verbesserungen macht ihr ihn stärker und vielseitiger; eine ganze Reihe von tödlichen und nicht-tödlichen Munitionstypen steht zur Wahl.'

Überdruckgranate: 'Werft diese Granaten auf eure Gegner, um eine Druckwelle aus verdichteter Luft zu erzeugen. Wenn ihr von einer Überzahl umzingelt seid, lässt die Druckwelle ganze Gegnermassen durch die Luft fliegen. Das macht es leichter, der Situation zu entkommen oder eure Kräfte für ein paar spektakuläre Kills zu kombinieren.'

Rattengeflüster (Rat Wisper): 'Durch Benutzung eines besonderen Talismans von ihrer großen Liebe Deirdre lernt Billie mehr über die Welt. Das Geflüster der Ratten, die durch die Straßen von Karnaca huschen, enthält so manchen Hinweis.'

Hakenmine (Hook Mine): 'Platziert diese Mine an einer Wand oder einer Decke, damit sie einen Gegner anzieht. Die Hakenmine kann nicht-tödlich eingesetzt werden, um eine Person zu überwältigen oder einen bewusstlosen Körper zu verbergen. Aber wenn ihr in einem Bereich genug Hakenminen anbringt, wird jeder zerlegt, der in den Wirkungsbereich der verschiedenen Magnetfelder gerät. "Das ist ziemlich blutig", grinst Smith, "Sie wurde zu einem unserer Lieblingsspielzeuge in Dishonored."'

Im Gegensatz zu den bisherigen drei spielbaren Charakteren in der Dishonored-Reihe trägt Billie Lurk nicht das Zeichen des Outsiders. Sie erhält ihre übernatürlichen Kräfte auf eine andere Weise. "Wir waren der Meinung, dass die Person, die dem Outsider das Leben nehmen will, nicht sein Zeichen tragen würde", erklärt Harvey Smith (Creative Director). "Billie hat ihre Kräfte von Artefakten, die mit dem Nichts in Verbindung stehen."Nachfolgend stellen die Arkane Studios und Bethesda die Kräfte von Billie und ihre Waffen sowie Hilfsmittel genauer vor. In Der Tod des Outsiders ( zum Angespielt-Bericht ) schaltet ihr Billies Kräfte durch die Beschaffung verschiedener Artefakte frei, die mit dem Nichts verbunden sind. Billie kann ihre Kräfte auch durch das Aufspüren von Knochenartefakten verbessern, die in der Spielwelt verstreut bzw. versteckt sind.Neben diesen Kräften und Hilfsmitteln enthält Dishonored: Der Tod des Outsiders auch den neuen Spielmodus "Neue Kräfte+". Damit können Spieler Billies Kräfte mit einer Auswahl von Emilys und Corvos Kräften aus Dishonored 2 kombinieren. Dishonored: Der Tod des Outsiders erscheint am 15. September 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Billies Assassinen-Arsenal