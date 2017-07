DragonBall FighterZ: Piccolo und Krillin sind dabei; Screenshots der beiden Kämpfer - 4Players.de

Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC)

Mit Piccolo und Krillin ergänzen zwei weitere spielbare Kämpfer den Kader von DragonBall FighterZ . Jeder dieser beiden Kämpfer hat seinen eigenen Kampfstil und spezielle Fähigkeiten. "Piccolo gilt dank seiner verlängerbaren Arme als einer der technisch versiertesten Charaktere. Außerdem verfügt er über mehrere Techniken, die Blocks des Gegners zu brechen und schnelle wie mächtige Strahlenangriffe abzufeuern. Die Spieler können die Schlagkraft eines Angriffs durch das Gedrückthalten der jeweiligen Taste erhöhen. Um einen weitreichenden Schlag auszuteilen, kann Piccolo sein Ki aus der Distanz freisetzen. Für noch effektivere Angriffe können die Spieler diese Techniken in eine Kombo integrieren. Krillin verfügt nicht über eine große Reichweite und Durchschlagskraft, kann das jedoch durch diverse raffinierte Techniken wie dem Kame-Hame-Ha kompensieren, um aus der Distanz anzugreifen. In seinem Repertoire hat er auch eine Täuschungstechnik, die eine Reflektion seiner selbst erzeugt bevor sie sich in eine Attacke wandelt. Krillin ist für diese unblockbare Technik bekannt und die Fans können sie noch mit einer Senzu-Bohne aufwerten.""Im Online-Modus von DragonBall FighterZ können die Spieler miteinander in der FighterZ-Lobby kommunizieren. Hier ist der perfekte Ort, um andere kampfbereite Spieler für die 'Arena-Stage' zu finden! Die Kommunikation online wird auch durch die 'Z-Stamps', Gesichtsausdrücke der Dragon-Ball-Charaktere, erleichtert. Außerdem können online ausgetragene Matches durch den 'Replay-Mode' erneut angesehen werden", erklärt der Publisher Bandain Namco Entertainment.DragonBall FighterZ erscheint Anfang 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Registrierungsphase für die Closed Beta beginnt am 26. Juli 2017. Entwickelt wird das 2,5D-Kampfspiel von Arc System Works.Letztes aktuelles Video: Charakter-Vorstellung Trunks