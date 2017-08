DragonBall FighterZ: Infos zur Sammleredition und Einblicke in die Story- und Party-Match-Modi - 4Players.de

Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC) Screenshot - DragonBall FighterZ (PC)

Bandai Namco Entertainment hat anlässlich der gamescom 2017 Infos zur europäischen "CollectorZ Edition" von DragonBall FighterZ bekannt gegeben, die Anfang 2018 für Xbox One und PlayStation 4 erscheinen soll. Neben einem 18 cm großen Goku-Diorama in exklusiven "Manga Dimension"-Färbungen soll die Sammleredition auch drei Art Boards sowie ein einzigartiges SteelBook enthalten. Darüber hinaus sollen sowohl die CollectorZ Edition als auch die Standardversionen Zugang zur öffentlichen Beta, vorzeitiges Freischalten von zwei Charakteren (SSGSS Goku und SSGSS Vegata) sowie zwei exklusive Lobby-Avatare als Vorbestellbonus bieten.Zudem hat man einen neuen Trailer veröffentlicht, der Einblicke in den Story-Modus, die neuen Charaktere sowie den Party-Match-Modus geben soll: "In diesen Gameplay Aufnahmen kämpfen Android 16 sowie das Duo Android 17 & Android 18, Seite an Seite mit Krillin und Piccolo. Mit der Wiederauferstehung von Android 16 und der Invasion des Geheimnisvollen Armeekorps scheinen die Superkrieger zu verlieren. Was passiert hier? Der Party Match Modus wird mit den neuen auch Inhalten auch vorgestellt. In diesem neuen Online Kampfmodus ist ein Spieler der Anführer von sechs weiteren Charaktere in einem intensiven 3 vs. 3 Kampf." Das Anime-Beat'em-Up von Arc System Works soll im Februar 2018 für PS4, Xbox One und PC (Steam) erscheinen.Letztes aktuelles Video: gamescom-2017-Trailer