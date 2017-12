DragonBall FighterZ: Goku Black, Beerus und Hit im Trailer von der Jump Festa 2018

Bei der Jump Festa 2018 (Anime- und Manga-Messe in Japan) ist ein weiterer Trailer zu DragonBall FighterZ von Bandai Namco veröffentlicht worden. Zu sehen sind unter anderem Goku Black, Beerus und Hit.In dem mit der Unreal Engine 4 realisierten Anime-Beat'em-Up von Arc System Works treten zwei Teams mit je drei Kämpfern aus dem DragonBall-Universum gegeneinander an. Das Spiel soll am 26. Januar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam erscheinen. Unsere Vorschau von der gamescom 2017 findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Jump Festa 2018 Trailer