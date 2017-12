DragonBall FighterZ: Offener Betatest findet Mitte Januar statt

Beginn: Samstag, 13.01.2018 um 9:00 Uhr

Ende: Sonntag, 14.01.2018 um 9:00 Uhr

Beginn: Sonntag, 14.01.2018 um 9:00 Uhr

Ende: Dienstag, 16.01.2018 um 9:00 Uhr

Mitte Januar 2018 wird der offene Betatest von DragonBall FighterZ stattfinden. Vorbesteller (bei teilnehmenden Händlern) dürfen bereits einen Tag vorher loslegen. Der Betatest ist für PlayStation 4 und Xbox One vorgesehen.Für Vorbesteller:Für alle Spieler:Erst kürzlich sind Goku Black, Beerus und Hit als spielbare Charaktere vorgestellt worden: "Mit drei neuen DragonBall-Super-Charakteren erweitert sich die strategische Vielfalt von DragonBall FighterZ. Beerus spezialisiert sich auf Angriffe ohne toten Winkel und demonstriert seine Kraft mit seinem Super Move: Urteil des Gottes der Zerstörung. Hit hat die Fähigkeit Zeit anzusammeln und so den 'Todesschlag' freizusetzen, welcher garantiert den Kampf unterbricht! Und Goku Schwarz glänzt, indem er seine Gegner auf Distanz hält, insbesondere mit der Hilfe von Zamasu!Mit der Veröffentlichung von DragonBall FighterZ erscheint zum ersten Mal das spezielle Shenlong-System. Spieler sammeln Dragon Balls, indem sie im Gefecht Kombos umsetzen. Sobald alle 7 Dragon Balls gesammelt sind, erscheint Shenlong und erfüllt dem Spieler einen Wunsch. Es besteht die Auswahl zwischen vier Optionen, welche über Sieg und Niederlage im Kampf entscheiden können!"Das Anime-Beat'em-Up von Arc System Works und Bandai Namco soll am 26. Januar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam erscheinen. Unsere Vorschau von der gamescom 2017 findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Jump Festa 2018 Trailer