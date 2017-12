Bandai Namco Entertainment hat eine Ladung Videos zu DragonBall FighterZ veröffentlicht. Neben dem Intro-Video, in dem das Kämpfer-Aufgebot kurz umrissen wird, werden die Kampffähigkeiten von Gotenks und Beerus in separaten Clips näher vorgestellt. Auch ein Charakter-Trailer von Goku [SSGSS] ist dabei.Das Anime-Beat'em-Up von Arc System Works und Bandai Namco soll am 26. Januar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam erscheinen. Vorher, Mitte Januar 2018, wird noch der offene Betatest stattfinden. Vorbesteller (bei teilnehmenden Händlern) dürfen bereits einen Tag vorher loslegen. Der Betatest ist für PlayStation 4 und Xbox One vorgesehen. Den Zeitplan findet ihr hier