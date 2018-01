Ab jetzt könnt ihr den Client für die #DragonBallFighterZ Open Beta herunterladen! Ihr braucht Hilfe? Alle Infos: https://t.co/r9f4WGagfF pic.twitter.com/7ZxrXNvHO5 — Bandai Namco DE (@BandaiNamcoDE) 12. Januar 2018

Bandai Namco Entertainment stellt in den folgenden Trailern (ohne Werbung) die Charaktere Beerus, Goku Black und Hit aus DragonBall FighterZ kurz vor.Das Anime-Beat'em-Up/Prügelspiel von Arc System Works und Bandai Namco soll am 26. Januar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam erscheinen. Noch bis Dienstag (16.01.2018 um 9:00 Uhr) läuft der offene Betatest ( Details ) auf PlayStation 4 und Xbox One.