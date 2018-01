DragonBall FighterZ: Beutekisten und zwei Ingame-Währungen, aber keine Echtgeld-Käufe

Just confirmed with Bandai Namco that there is no way to purchase capsules (loot boxes) with real money, it's all in-game currency earned through battles. #DragonBallFighterZ — Michael Brandon Fahey (@Bunnyspatial) 18. Januar 2018

In DragonBall FighterZ wird es Lootboxen geben, in denen kosmetische Ingame-Gegenstände (Kostüme, Kleidung, Accessories) und Lobby-Avatare enthalten sein werden; also ausschließlich Gegenstände, die keinen direkten Einfluss auf die Stärke der Kämpfer oder den Kampfverlauf haben.Bandai Namco Entertainment hat auf Nachfrage (u. a. von AOTF ) bestätigt, dass es im fertigen Spiel nicht möglich sein wird, diese Lootboxen gegen Echtgeld zu kaufen. Trotzdem gibt es zwei Ingame-Währungen: Zenni und Z Coins. Mit beiden Währungen können die "Z Capsules" genannten Beutekisten gekauft werden. Zenni erhält man als Belohnungen im Spielverlauf - höchstwahrscheinlich vergleichbar mit "Fight Money" aus Street Fighter 5. Z Coins hingegen bekommt man als Entschädigung für doppelte Gegenstände, die man in den Z Capsules findet. Zenni und Z Coins soll man zum Verkaufsstart nicht gegen Echtgeld kaufen können, aber es besteht prinzipiell die Möglichkeit, dass solch eine Option später hinzugefügt werden könnte.Das Anime-Beat'em-Up/Prügelspiel von Arc System Works und Bandai Namco soll am 26. Januar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam erscheinen.Letztes aktuelles Video: Hit Character Trailer