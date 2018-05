DragonBall FighterZ: Vegetto Blue und Zamasu (fusioniert) schlagen Ende Mai auf - 4Players.de

Vegito (SSGSS) bzw. Vegetto Blue sowie Zamasu (fusioniert) werden am 31. Mai 2018 als Zusatzinhalte für DragonBall FighterZ erscheinen. Beide DLC-Kämpfer sind im FighterZ Pass enthalten, können aber auch einzeln gekauft werden (für 4,99 Euro).Bandai Namco Entertainment Europe stellt Vegetto Blue so vor: "Die enorme Stärke von Vegetto Blue entsteht aus der Potara-Fusion zwischen Goku und Vegeta. Durch Einflüsse beider Charaktere ist Vegetto Blue ein Alleskönner, der Gegner mit Fernangriffen, Würfen und Sprints angreift. Seine 'Meteor-Ultimate'-Attacke ist der 'Finale Kamehame-Ha', dabei erlaubt ihm die vereinte Kraft der beiden Saiyajin, einen Ki-Strahl sowohl vom Boden aus, als auch aus der Luft abzufeuern. Vegetto Blue kann mit seiner ultimativen Attacke 'Spirit Excalibur' außerdem ein Ki-generiertes Schwert beschwören. Zudem kann eine neue Dramatic Scene freigeschaltet werden, in der Vegetto Blue Zamasu (fusioniert) mit dem 'Finalen Kamehame-Ha' besiegt."In den Spieldaten sind vor einiger Zeit die folgenden Namen der DLC-Charaktere aus dem "Fighter Pack #1" ausfindig gemacht worden: Bardock, Broly, Zamasu, Vegito, Cooler, Android 17, Base Goku und Base Vegeta. Als korrekt erwiesen haben sich bereits Bardock, Broly, Zamasu und Vegito/Vegetto Blue.Letztes aktuelles Video: Vegetto Blue Vegito Character Intro