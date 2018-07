DragonBall FighterZ: Goku und Vegeta (normale Form) als neue Charaktere; Switch-Betatest im August - 4Players.de

Die nächsten DLC-Charaktere für DragonBall FighterZ sind Goku and Vegeta in ihrer normalen Form. Sie werden ab Anfang August auf PC, PlayStation 4 und Xbox One kostenpflichtig erhältlich sein. Beide Kämpfer sind auch im Season Pass inbegriffen.Außerdem soll im August ein offener Betatest der Switch-Umsetzung stattfinden. Auf der Nintendo-Konsole wird es neue lokale Mehrspieler-Features wie einen 2vs2- sowie 1vs1-Modus (neben dem klassischen 3vs3) und einen 6-Spieler "Party-Match-Modus" geben. Letzterer soll auch offline verfügbar sein. Die Switch-Umsetzung wird am 28. September 2018 erscheinen.