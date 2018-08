DragonBall FighterZ: Cooler als nächster Download-Charakter bestätigt - 4Players.de

Cooler wird DragonBall FighterZ als spielbarer Charakter via Downloadinhalt ergänzen, dies bestätigte Bandai Namco Entertainment beim Finale der Evo 2018.Darüber hinaus wurde bestätigt, dass die DLC-Charaktere Goku und Vegeta (beide in ihrer normalen Form) am 08. August 2018 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One kostenpflichtig erhältlich sein werden. Beide Kämpfer sind auch im Season Pass inbegriffen.Am kommenden Wochenende findet zudem der offene Betatest auf Switch statt (10. August um 6:00 Uhr bis zum 12. August um 9:00 Uhr). Den zur Teilnahme notwendigen Client können sich Spieler bereits im Nintendo eShop runterladen. Die Switch-Version erscheint am 28. September 2018. Für PC, PS4 und Xbox One ist DragonBall FighterZ bereits erhältlich.Letztes aktuelles Video: EVO 2018 Trailer