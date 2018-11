DragonBall FighterZ: November-Update bringt FighterZ Tournament und Z-Trophäen-Räume - 4Players.de

Für DragonBall FighterZ auf PC, PS4, Switch und Xbox One steht das (kostenlose) November-Update zum Download bereit. Mit dem Patch kommen der Online-Turnier-Modus "FighterZ Tournament" und die "Z-Trophäen-Räume" ins Spiel. Die Liste mit Anpassungen und Bugfixes der Kampffertigkeiten findet ihr hier "FighterZ Tournament ist ein neuer Online-Turnier-Modus, der einige neue Match-Regeln mit sich bringt und in einem finalen 8-Spieler-Turnier endet. Die Gewinner und Zweitplatzierten eines jeden Turniers erhalten spezielle Belohnungen und Z-Trophäen. Letztere können im eigenen, brandneuen Z-Trophäen-Raum ausgestellt werden. Z-Trophäen-Räume, das zweite neue Feature, sind für jeden Spieler einzigartig und können mit den Z-Trophäen, die sie gewonnen haben, sowie mit Lobby-Avataren ausgestattet werden. Außerdem kann die Hintergrundmusik geändert werden. Zusätzlich können die Z-Trophäen-Räume von Freunden besucht sowie die eigene Sammlung den Gästen präsentiert werden.""Das nächste Update, welches ab dem 5. Dezember 2018 verfügbar sein wird, enthält eine Auswahl an neuen festlichen Avataren und Farbvariationen. Charaktere wie Vegeta, Trunks, Tenshinhan und C-18 erhalten Weihnachtsmann-Avatare, wobei Kuririn und Boo als Rentiere bzw. Schneemänner verkleidet sind. Eine neue Weihnachtsfärbung mit den Farben Rot, Grün und Gold wird ebenfalls für alle Charaktere erhältlich sein."Letztes aktuelles Video: Free Update Trailer