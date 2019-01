DragonBall FighterZ: Zweiter FighterZ Pass angekündigt; vier Charaktere enthüllt - 4Players.de

Bandai Namco hat den zweiten FighterZ Pass für DragonBall FighterZ angekündigt, der weitere sechs Charaktere umfassen wird. Den Auftakt machen Jiren und Videl am 31. Januar 2019. Später folgen Broly (DragonBall Super) und Gogeta (SSGSS). Die letzten beiden Figuren wurden noch nicht enthüllt.Letztes aktuelles Video: New Season Begins FighterZ Pass 2 and New World Tour