DragonBall FighterZ: Jiren und Videl aus dem zweiten FighterZ Pass im Video - 4Players.de

Bandai Namco wird heute den zweiten FighterZ Pass für DragonBall FighterZ auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlichen. Der FighterZ Pass wird sechs Charaktere umfassen. Den Auftakt machen Jiren und Videl, die bereits am heutigen Tag zur Verfügung stehen werden und ihre Kampffertigkeiten im folgenden Video zeigen. Später werden Broly (DragonBall Super), Gogeta (SSGSS) sowie zwei weitere Charaktere folgen.Außerdem ist gestern der "System Adjustments Patch 1.14" erschienen, der einige Veränderungen und Balance-Anpassungen an den Kämpfern vornimmt. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Jiren vs Videl