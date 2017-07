XCOM 2: War of the Chosen: Infiltrationsspezialisten: Vorstellung der Schnitter-Fraktion - 4Players.de

Die Erweiterung War of the Chosen für XCOM 2 führt drei neue Fraktionen ein. Zu diesen einzigartigen und von XCOM unabhängige Widerstandsgruppen gehören die Schnitter (The Reaper) - eine kampflustige Bande menschlicher Loyalisten, die am Rande der Gesellschaft leben und den Kontakt zu anderen meiden."Die Schnitter haben bislang die Isolation vorgezogen, aber ein Führungswechsel zeigt, dass diese Gruppe nun zur Zusammenarbeit mit XCOM bereit ist, um die Erde von der Alienbedrohung zu befreien. Die Schnitter sind Infiltrationsspezialisten und nahezu unsichtbare wie auch lautlose Schützen. Ihre 'Schattentarnung', eine verbesserte Form der Verborgenheit, verhilft den Schnittern zu mehr Mobilitätsoptionen im Vergleich zu Standard-XCOM-Soldaten. Jede von einem Schnitter ausgeführte Aktion (einschließlich des Abfeuerns von Waffen) gibt ihm die Chance, in Verborgenheit zu bleiben. Im 'Schattenmodus' zeigt ein spezielles Anzeigeelement für jede verfügbare Aktion die Wahrscheinlichkeit an, mit der der Schnitter seine Verborgenheit verliert. Schnitter nutzen ihre starken Vektorgewehre sowie spezielle Claymore-Sprengsätze - anvisierbare Brandsätze, deren Platzierung und Aktivierung nicht die Verborgenheit des Schnitters brechen. Die erfahrensten Schnitter sollen diese Claymores sogar an Feindeinheiten befestigen und sie so in laufende ADVENT-Bomben verwandeln können."Neben der Schnitter-Fraktion gibt es noch die Scharmützler und die Templer. XCOM 2: War of the Chosen wird am 29. August 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Inside Look The Reaper